Российский суд впервые назначил штраф за поиск экстремистских материалов

Впервые в России суд назначил штраф за поиск экстремистских материалов, передает РИА Новости.

Уточняется, что студент из Свердловской области искал изображения шеврона "Азова" - организации, признанной террористической и запрещенной в России. Суд назначил молодому человеку штраф в размере 3 тысяч рублей.

В оперативных службах при этом сообщили, что юноша делал подобные запросы в интернете не впервые. Кроме того, он состоял в пабликах неонацистской тематики.

Защита же настаивала, что обвиняемый наткнулся на статьи о запрещенных организациях в Сети случайно.