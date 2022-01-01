Королева красоты из Турции оттаскала русскую модель за волосы из-за ревности к 63-летнему любовнику

В Турции на вечеринке по случаю дня рождения местного миллиардера две модели устроили драку. Девушки не поделили именинника. Одной из участниц потасовки оказалось россиянка.

25-летняя модель из Ставрополя Мария Авдиенко приехала в Стамбул по приглашению турка, с которым познакомилась в Сети. Парень и привел Марию на праздник 63-летнего турецкого предпринимателя Аднана Далгакырана.

Именинник сразу положил глаз на красавицу из Россию. А модель была не против пообщаться с мужчиной. В течение вечера Аднан подмигивал Марии, обнимал ее и намекал на то, что хотел бы продолжить знакомство. Но, как оказалось, среди гостей была и любовница бизнесмена. Местная спортсменка-красавица Бюшра Каракаш — победительница конкурса "Лучшая модель Турции — 2022" и член национальной сборной по кикбоксингу.

В какой-то момент миллиардер предложил россиянке выйти в сад и поговорить в более спокойной обстановке. Мария согласилась. Бюшра, увидев, что ее возлюбленный куда-то уводит россиянку, рассвирепела. Спортсменка закричала и напала на модель. Разъяренная турчанка начала таскать россиянку за волосы, та упала и сильно ударилась головой. Аднан лишь молча смотрел на драку и даже не пытался разнять девушек или позвать охрану.

В итоге Авдиенко смогла вырваться и убежать. Девушка обратилась за медицинской помощью, после драки у нее долгое время болела голова, не проходили тошнота и рвота. Россиянка написала заявление в прокуратуру. Мария считает драку спланированной и требует, чтобы бизнесмен и его любовница понесли наказание, пишет SHOT.