Более 400 тысяч контрактников прибыли в ВС России в 2025 году

Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту состоялось в среду, 10 декабря. Об этом рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как уточнил политик в своем MAX-канале, в воинские части за 2025 год прибыли более 400 тысяч военнослужащих, в добровольческие подразделения зачислено свыше 34 тысяч человек.

Медведев подчеркнул, что уже можно утвердительно констатировать, что обозначенные Верховным главнокомандующим ВС России ориентиры практически достигнуты.

26 ноября Дмитрий Медведев сообщал, что провел совещание, посвященное комплектованию армии в 2026 году контрактниками. В нем принимали участие полномочные представители президента России в федеральных округах, руководство Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.

Россияне активно подписывают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Новобранцы проходят медицинскую комиссию и оформляют все необходимые документы. Затем их ждут обязательные тренировки на полигонах в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Занятия проводят инструкторы с опытом боевых действий в зоне спецоперации.