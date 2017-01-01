Представители ПАО "Ламбумиз" рассказали об успехах компании

ПАО "Ламбумиз" в 2017 году приняло участие в проекте по разработке нового вида картона, предназначенного для жидких пищевых продуктов, который сейчас используют все аналогичные производители. Ключевым достижением стало уменьшение массы материала по сравнению с использовавшимся в тот период времени при полном сохранении всех физических свойств стандартного пищевого картона для жидких продуктов.

Оптимизация конструкции позволила снизить общий вес готового изделия. А уменьшение веса существенно снизило нагрузки при транспортировке, что привело к сокращению расхода топлива и уменьшению выбросов парниковых газов. Это положительно сказывается на экологии страны и способствует более устойчивому ведению бизнеса.

Также ПАО "Ламбумиз" активно поддерживает социальные и благотворительные программы. Компания направляет средства на благотворительность и успешно вовлекает своих сотрудников в социальную деятельность. В начале пути лишь небольшое число сотрудников участвовало в инициативах, однако благодаря усилиям компании ПАО "Ламбумиз" удалось привлечь к благотворительности значительное количество своих работников.

Социальная поддержка направлена на помощь различным категориям нуждающихся, включая поддержку СВО, детских домов, а также пострадавших в Курской области.

ПАО "Ламбумиз" ставит в приоритет благополучие своих сотрудников, внедряя успешные и популярные практики в рабочие процессы и предоставляя широкий спектр льгот и бонусов. Для сотрудников, предпочитающих такой формат, успешно внедрена практика удаленной работы, что повышает комфорт и баланс работы и личной жизни.

Регулярно проводятся соревнования по производительности труда. Победители этих соревнований награждаются ценными призами, включая туристические путевки по направлению на выбор - как по России, так и за рубежом.