Пункты приема гуманитарной помощи начали работу в ЮАО рядом с катками

На юге столицы 1 декабря в рамках фестиваля "Зима в Москве" открылись три пункта сбора помощи для участников СВО и жителей новых территорий.

Брендированные пункты находятся рядом с катками по адресам: агородное шоссе, д. 2; Коломенская набережная, д. 20; а также у катка в парке "Сосенки" на Кавказском бульваре.

Принимают там новые вещи, в том числе одежду и обувь, новогодние подарки и игрушки, медицинские принадлежности, амуницию и гигиенические наборы, средства защиты.

Полный перечень необходимых вещей можно посмотреть здесь.