Столичное УФСБ раскрыло канал, незаконно легализовавший свыше 53 тысяч мигрантов

В столичном регионе пресечена деятельность преступной группы, которая занималась легализацией незаконных мигрантов. Об этом рассказали в среду, 10 декабря, в управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области.

Как уточнило ведомство, одним из организаторов канала незаконной миграции является уроженец Одессы 1988 года рождения, у которого в ходе обыска обнаружены паспорта Болгарии и Украины.

Всего арестованы 12 членов преступной группы, которые легализовывали незаконных мигрантов через оформление фиктивных трудовых договоров. Таким способом им удалось оформить 53 197 иностранцев. Все они выявлены — их ожидает депортация и запрет на въезд в Россию, сообщает "Царьград".

В ноябре официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что ведомство совместно с Федеральной службой безопасности и Росфинмониторингом в два этапа провели операцию "Нелегал-2025". При этом было выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации мигрантов.

При этом российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагал депортировать из нашей страны всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.