Жесткими столкновениями с полицией закончился митинг греческих фермеров

Жесткими столкновениями с полицией закончился митинг фермеров недалеко от греческого города Патры. Они требуют от властей дополнительных субсидий и уже несколько недель проводят акции протеста.

На этот раз аграрии на тракторах пытались проникнуть на мост через Коринфский пролив, который соединяет полуостров Пелопоннес с центральной Грецией. Эта одна из важнейших переправ в стране. Проезд по ней платный.

Участники акции собирались открыть шлагбаумы на пунктах взимания денег и хотя бы на несколько часов обеспечить свободный проезд транспорта. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Сообщается об одном пострадавшем.