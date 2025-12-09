Учившая женщин рожать коуч Анастасия Скворцова утопила 2-недельного сына в тазу: подробности трагедии

В Санкт-Петербурге 36-летняя блогер и коуч по родовой системе Анастасия Скворцова утопила двухнедельного сына. Женщина поместила младенца в таз с водой и удерживала его там, пока мальчик не перестал дышать.

В соцсетях Анастасия показывала счастливую жизнь, к которой якобы пришла после череды испытаний. Скворцова рассказывала, что после рождения дочери восемь лет не могла забеременеть. При этом отношения с мужем у блогерши стремительно ухудшались. Якобы брак стал токсичным и Анастасия постоянно чем-то жертвовала ради супруга.

Она утверждала, что прошла путь от невозможности стать матерью до внутреннего перерождения, и желала научить этому других. Когда Скворцова забеременела, она заявила, что настал светлый период в ее жизни. Коуч часто обращалась к будущему малышу в соцсетях, делилась эмоциями и казалась окрыленной.

Анастасия уверяла, что очень ждет встречи с сыном, даже выбрала для него имя. Мол, в малыше она получит продолжение сильного рода. Скворцова заявляла, что ее сын вырастет великим и справедливым человеком.

А потом внезапно блогер призналась, что муж в прошлом году ее избил и отправил в психиатрическую больницу, где ее якобы держали привязанной к кровати. По словам Анастасии, после побега из клиники она узнала о беременности, но супруг заставлял ее избавиться от ребенка. Скворцова уверяла своих подписчиц, что все эти события научили ее справляться с любыми трудностями.

Однако 8 декабря молодая мамочка в своей квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила 16-дневного сына в таз с водой и удерживала его там, пока малыш не перестал дышать. Во время беседы со следователем Анастасия заявила, что у нее пропало молоко, она не смогла кормить ребенка, и решила, что не сможет его вырастить, пишет РИА Новости.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Скворцова задержана.