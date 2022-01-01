В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации о доходах чиновников

На рассмотрение Государственной думы внесен пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционной деятельности. Об этом рассказал в среду, 10 декабря, руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, авторы поправок в законодательство намереваются сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной. Также планируется повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля.

Пискарев отметил, что для этого можно обойтись "без ежегодных массовых деклараций". Поскольку в наши дни информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы "Посейдон", введенной указом президента еще в 2022 году, необходимо "переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля".

Декларации о доходах чиновников предлагается оставить обязательными при возникновении конкретных оснований — например, при совершении сделок на суммы, превышающие суммарный доход чиновника, его жены (мужа) и несовершеннолетних детей за три года.

Наряду с этим обязательное декларирование доходов сохранят при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные и муниципальные должности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что разные страны и объединения с разной эффективностью борются с коррупцией, которая стала повсеместным явлением. При этом в России такая борьба идет без кампанейщины и "ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе".

Между тем врио главы Курской области Александр Хинштейн пожаловался на "высшую должностную планку коррупции" и заявил, что чиновники, единожды уже пойманные за руку при совершении коррупционных преступлений, больше не должны работать во властных структурах.