Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Сержант Александр Барашков, командир артиллерийского орудия - грамотно руководил подчинёнными в ходе контрбатарейной борьбы под атаками вражеских беспилотников. В результате наши военные уничтожили два минометных расчета и личный состав ВСУ. Благодаря мужеству Александра и его сослуживцев поставленная задача была успешно выполнена.

Старший сержант Андрей Малышев, командир танка, грамотно использовал рельеф местности и вывел технику на огневой рубеж. А после ударил по вражеским позициям, уничтожив опорный пункт с расчетом крупнокалиберного пулемета и живую силу противника. В результате слаженной работы экипажа удалось подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения российских подразделений.