Американист Васильев: США ведут войну не с Европой, а с Брюсселем

Почему европейские лидеры упрямо отвергают предложения Дональда Трампа по Украине? Может ли противостояние Брюсселя и Вашингтона перерасти в "холодную войну" между ними? А также - попытается ли Белый дом сменить режим в Киеве, если Зеленский откажется принять план Трампа?

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Брюссель – это не Европа, а Европа – это не Брюссель. В настоящее время США ведут войну не столько с Европой, сколько с Брюсселем. Европа должна обрести свою исконную идентичность, которая определяется ее национальными столицами", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео