Сергей Соседов закричал, узнав, сколько теперь берет Кадышева за новогоднее выступление

Надежда Кадышева сейчас на пике популярности. Уже второй год артистка собирает аншлаги и выступает на стадионах. Правда, сама Надежда Никитична поет все реже, поклонники артистки жалуются, что Григорий забрал себе почти все композиции.

Промоутеры уверены, что внезапная популярность Кадышевой может так же быстро уйти, как и пришла. Видимо, Надежда Никитична это и сама понимает, а потому старается заработать побольше денег в семейный бюджет. Артистка второй раз за декабрь подняла ценник на новогоднее выступление. Еще в первых числах месяца "Золотое кольцо" можно было пригласить на корпоратив за 30 миллионов рублей, а уже сейчас придется выложить почти в два раза больше.

Кадышева возглавила рейтинг российских знаменитостей по стоимости новогоднего выступления. Гонорар певицы дошел до 50 миллионов рублей.

При этом за 27 миллионов можно пригласить на корпоратив Сергея Шнурова с группой "Ленинград", а за 25 миллионов Филиппа Киркорова или Ирину Аллегрову. Всего за 15 миллионов рублей гостей в Новый год готовы развлекать Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Полина Гагарина, сообщает НТВ.

Сергей Соседов, увидев такие расценки, закричал от возмущения. "Гонорар артистов в 50 млн рублей — это очень завышенный гонорар. И я, честно говоря, не знаю, кто вообще имеет право получать такие деньги за свои концерты", — заявил музыкальный критик.

Отметим, что молодые исполнители решили последовать примеру опытных коллег и тоже повысили цены. Например, Ваня Дмитриенко теперь берет за корпоратив 7 миллионов рублей.