Собянин сообщил о 32 сбитых на подлете к Москве дронах в ночь на 11 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки дронов ВСУ на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в течение ночи на 11 декабря ПВО сбила 32 украинских беспилотника самолетного типа.

Как написал Собянин в мессенджере Max, ВСУ минувшей ночью устроили налет на Москву. Начиная с полуночи мэр столицы сообщал о работе дежурных средств ПВО и о сбитых беспилотниках ВСУ. К утру 11 декабря число уничтоженных дронов достигло 32.

По данным Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Из-за атак дронов ВСУ скорректировали работу московские аэропорты. Были отменены, задержаны и перенаправлены в другие воздушные гавани более 133 рейсов.