Глава итальянского правительства Джорджа Мелони на встрече с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским призвала к болезненным уступкам ради урегулирования конфликта на Украине.

Как пишет Corriere della Sera, Мелони пошла на откровенный разговор с гостем, призывая его к компромиссам при обсуждении путей прекращения боевых действий.

Собеседники издания рассказали, что общий посыл премьер-министра Италии можно выразить фразой: "Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки".

При этом источники утверждают, что Зеленский намеревался просить Джорджу Мелони повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы убедить его смягчить мирный план. Но в итоге премьер Италии оказала "своего рода моральное воздействие на Зеленского".

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что в нынешней ситуации все козыри находятся у России, поэтому не имеет значения, на что решатся европейские спонсоры киевского режима. Даже если Европа развяжет ядерную войну, в противостоянии с Россией она все равно опростоволосится.

Между тем британские СМИ пишут, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине находится на грани срыва — сторонам крайне трудно найти компромисс по самым острым вопросам. При этом Зеленский заверил, что "мы заинтересованы в настоящем мире", а достижение договоренности "зависит от того, готовы ли в России предпринимать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие".