Аврора Киба съехала от Лепса из-за его бывшей жены: Григорий молит невесту-внучку о прощении

Григорий Лепс в прошлом году представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы. Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий, не уточняя, летом какого года. Однако сколько ни ждали поклонники Лепса, грандиозного события так и не случилось.

И, похоже, свадьба не состоится. Дело в том, что между артистом и его зазнобой произошла серьезна ссора. Аврора съехала от Лепса. По слухам, парочка разругалась из-за бывшей жены певца Анны Шаплыковой.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись в декабре 2021 года. Они прожили в браке 20 лет. Поговаривали, что на развод подала Анна, устав от интрижек мужа. Артист же умолял жену простить его, он всеми силами пытался сохранить брак.

В итоге Лепс и Шаплыкова остались в дружеских отношениях. Как удалось узнать "Комсомольской правде", когда у исполнителя хита "Лондон" случился алкогольный срыв, именно Анна пришла на помощь. Пока Аврора ругалась с возлюбленным, его бывшая жена пыталась вытащить Григория из запоя. По данным "КП", Анна без раздумий прилетала к артисту из Италии. Она ухаживала за ним и полностью окружила его заботой.

В ответ на проявленную доброту Лепс купил Шаплыковой особняк на Рублевке за 300 миллионов рублей. Таких средств у артиста сейчас нет, поэтому ему пришлось взять кредит.

"Залез в долги, но поступил благородно - отблагодарил Аню за многолетнюю любовь и заботу. Конечно, то, что Григорий так сблизился с экс-супругой, Аврору не обрадовало. Отношения у них с Гришей сейчас непростые. Они не расстались, но вместе не живут. Аврора вернулась домой к маме", — рассказал журналистам приятель Лепса.

Сейчас певец пытается вернуть невесту. Как признался друг артиста, Лепс просто души не чает в Кибе. Певец уверен, что девушка умна не по годам, и лучшей жены ему просто не найти. Чтобы помириться с Авророй, Григорий предложил ей и ее маме провести вместе новогодние каникулы.