Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в разговоре с "Известиями", что глава евродипломатии Кая Каллас "ничего не осознает", а ее уровень правового сознания и общественно-политической подготовки "вызывает опасение за будущее ЕС".

Ранее Каллас сказала, что "Европейский Союз - это сама суть свободы".

По словам Захаровой, Каллас сделала данное заявление после того, как ЕС наложил штраф в 140 миллионов долларов на соцсеть X за отказ следовать цензурным ограничениям.

Как добавила спикер внешнеполитического ведомства, все уже привыкли к тому, что Каллас - "дурно образованная и скверно мыслящая".