Вооруженные силы России нанесли удары по тыловой инфраструктуре ВСУ в Полтавской области, в Сумах и в подконтрольной Киеву части Запорожья. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. Громят врага и в зоне спецоперации - наступление идет по всем стратегически важным направлениям.

Вот кадры из Запорожской области. Операторы FPV-дронов прицельными ударами ликвидировали натовский бронетранспортер, не позволив врагу провести ротацию и подтянуть резервы в район Гуляйполя.

Так же эффективно сработали артиллеристы. Огнем 130-миллимитровой пушки накрыли опорный пункт неонацистов в селе Новоданиловка. А это Краснолиманский участок фронта - по укрепрайону неонацистов бьет "Ураган".

Осколочно-фугасные снаряды достают противника на дистанции более 25 километров. На Красноармейском направлении вражеские пути отхода и каналы снабжения перекрыли наши инженерные войска. Система дистанционного минирования "Земледелие" отработала точно по заданным координатам - на расстоянии около 15 километров.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. В этот раз экипаж сверхзвукового Су-34 бомбовым ударом уничтожил склад с боеприпасами и опорник ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток". Получив подтверждение разведки о ликвидации цели, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования.