УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака "Евро-2028" в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию в России товарного знака "Евро-2028".

Как сообщает ТАСС, товарный знак подается по 13 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): моторные масла, фармацевтические продукты, статуэтки, видеоигры, велосипеды, книги, одежда, телекоммуникационные услуги, организация путешествий, услуги по образованию и кейтеринг.

Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Российская сборная по-прежнему отстранена от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА.

В октябре западные СМИ утверждали, будто Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года — на случай, если провести турнир не сможет Италия, выбранная страной-хозяйкой наряду с Турцией. Однако Российский футбольный союз опроверг эти слухи, хотя и подчеркнул, что "Россия всегда готова".

В августе, на фоне постепенного налаживания российско-американского диалога, президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может прибыть на чемпионат мира по футболу, который будет проводиться в Соединенных Штатах в 2026 году.