Анна Седокова после скандала покинула Россию и сделала заявление

Анна Седокова год назад потеряла мужа. Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в день рождения певицы.

После гибели баскетболиста на артистку обрушился шквал критики. Анне даже пришлось на некоторое время уйти из соцсетей и отказаться от концертов. Как только Седокова чуть пришла в себя, на нее набросились родственники Тиммы. Они требуют привлечь Анну к ответственности за доведение до самоубийства. По мнению семьи спортсмена, певица перед разводом убедила Яниса подписать фиктивный контракт, из-за которого он лишился квартиры.

Анна тяжело переживает происходящее. Артистка призналась, что ей желают смерти совершенно незнакомые люди.

"Мне написал какой-то человек. Он написал мне: чтоб ты сдохла и сдохли твои дети. Каждый день перехожу через такую боль. Я каждый день подвергаюсь каким-то нападкам, обвинениям. И я каждый день делаю так, чтобы память человека была нетронута, которого я любила. Каждый день я пытаюсь выживать", — поделилась певица.

На днях Седокова покинула Россию. Артистка направилась в США к 21-летней дочери Алине. Анна уверяет, что все еще живет лишь ради детей. При этом певица говорит, что ей все сложнее справляться с тревожностью, — привычные лекарства уже не помогают.

"Мне кажется, это был сотый перелет за несколько суток и еще один аэропорт. Батарейки сели окончательно и нуждаются в заряде. Таблетки уже не справляются, им нужна помощь", — сделала заявление артистка.