Кабмин подготовил план структурных изменений в экономике до 2030 года. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, документ касается реализации системных задач, которые определил президент в ходе недавнего заседания Совета по нацпроектами и стратегическому развитию.
Как отметил премьер министр, уже к июню правительству необходимо подготовить комплекс дополнительных мер для улучшения демографической ситуации. Параллельно должна идти работа по трансформации экономики - с тем, чтобы выйти на темпы роста не ниже мировых. Речь идет о создании современных рабочих мест, формировании привлекательных условий для инвесторов в регионах, и смещения акцента экспорта на технологически сложную продукцию. Уже сейчас на эти задачи регионам выделяют дополнительное финансирование.
"Как подчеркивал президент, решения в сфере финансовой поддержки регионов, рост экономики должны работать на повышение качества жизни людей. Правительство ведет системную работу в этом направлении. Сегодня выделим более 22,5 млрд рублей на развитие целого ряда предприятий, действующих в значимых для страны отраслях – это угольная и автомобильная. В том числе и в новых субъектах Российской Федерации. Финансирование будет способствовать обновлению производственных мощностей, среди которых – высокотехнологичные и нацеленные на расширение экспортного потенциала страны", - отметил Мишустин.