Кабмин подготовил план структурных изменений в экономике до 2030 года. Как рассказал премьер Михаил Мишустин, документ касается реализации системных задач, которые определил президент в ходе недавнего заседания Совета по нацпроектами и стратегическому развитию.

Как отметил премьер министр, уже к июню правительству необходимо подготовить комплекс дополнительных мер для улучшения демографической ситуации. Параллельно должна идти работа по трансформации экономики - с тем, чтобы выйти на темпы роста не ниже мировых. Речь идет о создании современных рабочих мест, формировании привлекательных условий для инвесторов в регионах, и смещения акцента экспорта на технологически сложную продукцию. Уже сейчас на эти задачи регионам выделяют дополнительное финансирование.