Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в Гостинном дворе

Почти три с половиной тысячи юношей и девушек собрались 10 декабря в Москве в Гостинном дворе, где проходит Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал.
Приехали курсанты военных училищ, суворовцы и нахимовцы, школьники и студенты со всех концов страны, в том числе из десятков зарубежных государств. Для каждого это возможность провести время вместе со своими сверстниками, почувствовать атмосферу предновогодней Москвы. В этом году Кадетский бал посвящен 80-летию Победы и поддержке специальной военной операции. Почетными гостями стали герои СВО.
"Кто герои этого мероприятия? Конечно, кадеты, которые несколько месяцев готовятся к этому празднику. Но главные герои - это герои нашего Отечества. Это действительно герои нашей страны, которые в таком качестве себя проявили, кто на поле брани, кто - на гражданке. Это и есть те символы, которое данное мероприятие показывает ребятам в качестве ориентиров", - отметила Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.