Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в Гостинном дворе

Почти три с половиной тысячи юношей и девушек собрались 10 декабря в Москве в Гостинном дворе, где проходит Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал.

Приехали курсанты военных училищ, суворовцы и нахимовцы, школьники и студенты со всех концов страны, в том числе из десятков зарубежных государств. Для каждого это возможность провести время вместе со своими сверстниками, почувствовать атмосферу предновогодней Москвы. В этом году Кадетский бал посвящен 80-летию Победы и поддержке специальной военной операции. Почетными гостями стали герои СВО.