В Кремле торжественно встретили главную елку страны. Ради этого по традиции открывали Спасские ворота. Через них 100-летнюю красавицу ввез специальный автопоезд, за рулем которого - и это тоже традиция - сидел Дед Мороз.

Найти подходящую ель - дело непростое. Искали ее по всему Подмосковью. В итоге из множества претенденток остановились на дереве из подмосковной Рузы. Оно идеально подошло по всем параметрам: и форма правильная, пирамидальная, и цвет хвои насыщенный, а высота - целых 26 метров.

Праздничный декор - пока тайна, но, безусловно, украшения будут яркими. На Соборной площади Кремля елка будет красоваться все новогодние праздники. После чего из ее древесины сделают хоккейные клюшки и сувениры, а шишки отдадут в питомники на семена.