Премьер Бельгии назвал воровством идею ЕК конфисковать активы России

Предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины является воровством. Такое заявление сделал в среду, 10 декабря, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Политик выступил с резкой критикой предложения изъять российские активы — именно в юрисдикции Бельгии находится депозитарий, аккумулирующий эти средства.

Де Вевер заявил, что не исключает обращения в суд, чтобы блокировать возможное решение по использованию активов России, сообщает РИА Новости.

Ранее де Вевер уже выступал с жесткой критикой инициативы по экспроприации российских активов, обставляя реализацию этого замысла строгими условиями. Бельгия опасается, что после победы России и восстановления ее роли в мировой экономике бремя возвращения конфискованных активов ляжет исключительно на бельгийский бюджет.

При этом глава британского кабмина Кир Стармер 9 декабря заверил, что соглашение в отношении использования российских активов может быть достигнуто уже в ближайшие дни. По его утверждению, соответствующая сделка неизбежна, а переговоры по ней достигли "критической стадии".