Картункова назвала причину резкого похудения: иначе бы толстела дальше

Ольга Картункова никогда не комплексовала из-за своих пышных форм, ведь именно внушительные размеры помогли ей завоевать любовь зрителей еще во времена КВН. Но в последнее время артистка вызывает беспокойство публики, Ольга тает на глазах.

Картункова похудела на 80 килограммов. Народ подозревает, что актриса увлеклась популярными среди знаменитостей уколами для диабетиков. Поклонники призывают Ольгу остановиться и не гробить здоровье.

Актриса поспешила успокоить народ. По словам Картунковой, она не планировала расставаться со своими пышными формами. Но один случай все изменил. Ольга начала худеть после перeлома ноги, ведь встал вопрос об ампутации. Врачи прямо объявили ей, что нужно срочно садиться на диету.

"Я очень люблю еду. И если бы не травма ноги! Она меня подвела. Мне сказали, либо я вообще лишусь ноги, либо у меня хотя бы что-то останется. И в Москве делали операцию, и в Израиле. Я была вынуждена похудеть!" — рассказала артистка на YouTube-шоу "Вопрос Ребром".

Полностью восстановиться после травмы у Ольги не получилось. Последствия перелома она ощущает до сих пор и ходит в специальном бандаже для стопы.

"У меня висячая стопа. И это нужно контролировать. Тяжело, нога отекает. Ой, отеков сколько было, мама дорогая! Но, если бы, еще раз повторюсь, не эта травма, я бы до сих пор пребывала в том весе и радовала зрителей, которые полюбили меня именно той, которая ей есть", — отметила Картункова.