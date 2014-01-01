Киевский режим допускает согласие на территориальные уступки в рамках попыток мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом рассказали в среду, 10 декабря, информированные источники.

По словам собеседников The Telegraph, украинские переговорщики "предупредили о неприемлемости этого шага", однако, с другой стороны, "не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на взаимные уступки".

Издание не уточняет, о каких конкретно уступках может идти речь. Известно, что наряду с территориальным вопросом чувствительной темой переговоров по мирному урегулированию являются гарантии безопасности — Киев желает получить их от Соединенных Штатов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, безусловно, доведет спецоперацию до логического завершения и достижения поставленных целей, тем более что Донбасс — это "наша историческая территория, абсолютно точно". Кроме того, "дело в людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году".

Президент Русского географического общества и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что Донбасс и Новороссия для России — не новые регионы, как принято их называть в обиходе, а "старые наши регионы, которые исторически наши" и "они все так или иначе связаны с нашей историей".