Дочь Анастасии Волочковой рассталась с мужем через полгода после свадьбы: "Мама накаркала"

Единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна в апреле обвенчалась со своим возлюбленным Никитой Григоряном. После таинства молодожены устроили банкет в Санкт-Петербурге.

Праздник был омрачен свежим интервью балерины. Экс-прима Большого театра в откровенном разговоре в пух и прах разнесла жениха дочери. Анастасию возмутило, что мужчина не хотел звать журналистов на свадьбу.

"Ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Значит, у тебя рыльце в пушку. Ты кто такой?" — говорила Волочкова в шоу "Семейные тайны".

Анастасия так разошлась, что объявила, мол, она не верит в счастье дочери. Ариадна и Никита, по словам балерины, через полгода разведутся. Волочкова даже призналась, что отговаривала дочь от венчания.

Но несмотря на комментарии матери, в конце августа Ариадна оформила отношения с Никитой в загсе. Молодожены закатили еще одно застолье, только теперь в Москве. На второй праздник позвали родственников жениха, папу и мачеху невесты. А Волочкова даже не знала о второй свадьбе дочери.

Теперь появились слухи, что балерина была права, когда давала отношениям дочери всего полгода. Анонимные Telegram-каналы сообщают, что Ариадна и ее муж разбежались. "Временно или навсегда — неизвестно. По словам источников, сама Ариадна уверена, что это "мама накаркала", которая говорила что венчание не нужно и вообще они расстанутся через полгода", — уверяют инсайдеры.