В период с 15:00 до 20:00 мск среды, 10 декабря, российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 13 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, 11 – над Калужской областью.

Еще пять дронов сбили над Крымом, по одному аппарату ликвидировали над Тульской областью и Московским регионом.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский в соцсетях уверял, что "мы заинтересованы в настоящем мире", а достижение договоренности "зависит от того, готовы ли в России предпринимать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие".

При этом Зеленский пытался под видом "энергетического перемирия" навязать России выгодные украинской армии условия. Однако в Кремле подчеркнули, что "мы работаем над миром, а не над перемирием". Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, закрепленный юридически, является абсолютным приоритетом для российской стороны.