Сенатор Святенко возглавила церемонию награждения за вклад в волонтерство и добровольчество

Ассоциация "Женщины в погонах" отметила участников и партнеров за вклад в волонтерство, добровольчество, участие в гуманитарных миссиях и сохранение исторической памяти, церемония награждения состоялась в Центральном академическом театре Российской армии, сообщила Агентству городских новостей "Москва" заместитель председателя Совета Федерации, председатель попечительского совета ассоциации Инна Святенко.

"Ежегодно ассоциация организует просветительские мероприятия, которые отражают деятельность женщин на службе Отечеству и раскрывают их профессиональный потенциал. В этом году большая часть мероприятий направлена на сохранение исторической памяти. Отдельное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Важной частью работы также становится вовлечение молодежи в эти мероприятия, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности и понимания значимости поддержки тех, кто защищает нашу страну", – отметила Святенко.

Среди награжденных – генерал юстиции Любовь Демьяненко, председатель Союза женщин – бывших работников следствия "Закон и Милосердие", ведущая большую консультативную работу по социальным и юридическим вопросам; Светлана Кокотова, полковник внутренней службы – организовала поддержку участников СВО, которые проходят лечение в госпиталях; Григорий Казаков из поискового отряда "Небо Ленинграда" – за активное участие в поисковом движении России и многолетний труд в деле увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества и многие другие. Всего было отмечено 19 человек.

"Мероприятие стало частью проекта "Моя миссия: от семьи до службы Отечеству", ставшего лауреатом конкурса грантов мэра Москвы в номинации "Наше наследие" и фестиваля "Строки патриота". Событие объединило в полуторатысячном зале на спектакле "Знамя Победы" женщин, находящихся на службе Отечеству, волонтеров, ветеранов специальной военной операции и членов семей участников СВО", – подчеркнула сенатор.

В событии приняли участие представительницы более чем из 10 ведомств – министерства внутренних дел России, министерства обороны, Росгвардии, ФСИН, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, ГКУ "Московская безопасность" и других.