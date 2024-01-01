Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука. Дипломату выразили недовольство в связи с его высказываниями в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как уточняет РБК, Корнийчук разгневал израильские власти своими критическими заявлениями о Нетаньяху после того, как глава кабмина Израиля назвал важными контакты с президентом России Владимиром Путиным.

В израильском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поступок украинского посла недопустим и нарушает дипломатический протокол, тем более Тель-Авив не раз четко выражал свою позицию по конфликту между Украиной и Россией.

В июне посол Израиля на Украине Михаил Бродский рассказал, что израильские власти отправили киевскому режиму системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, полученные от США и использовавшиеся в 1990-х годах.

При этом в 2024 году помощь, оказываемая Соединенными Штатами Израилю, оказалась поводом для недовольства на Украине. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что решение Вашингтона передать Тель-Авиву батарею противоракетной обороны THAAD стало настоящей оплеухой киевскому режиму.