Крупный пожар в Санкт-Петербурге не обошелся без жертв

По меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате крупного пожара в Санкт-Петербурге. Горел Правобережный рынок.

На место ЧП оперативно прибыли более 30 спасателей и 6 единиц техники. Но пламя быстро распространялось и вскоре охватило крышу двухэтажного здания. Локализовать возгорание удалось только на площади полторы тысячи квадратных метров.

Эвакуированы более ста человек. Жители соседних домов жалуются на едкий запах гари. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".