Джонни Депп может сыграть главную роль в первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

В Голливуде готовится первая в истории англоязычная экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Продюсером и, вероятно, исполнителем одной из главных ролей в картине называют Джонни Деппа.

Как пишет Variety, проект, в который пока не нашли режиссера, продюсирует компания Джонни Деппа IN.2 Film. Также над экранизацией, по сообщению издания, работают Светлана Дали и Грэйс Ло, уже сотрудничавшие с Деппом в исторической картине "Жанна Дюбарри".

Съемки "Мастера и Маргариты", как ожидается, стартуют в конце 2026 года. Другие подробности об этом проекте пока неизвестны.

Роман Булгакова по-прежнему крайне притягателен для режиссеров и актеров, "Мастера и Маргариту" продолжают ставить в театрах. Так, в феврале в Театре Сатиры показали спектакль-фантасмагорию "Мастер и Маргарита. История любви". Булгаковский текст сохранен полностью, однако представлен в новом прочтении — получился зрелищный и чувственный спектакль, полный мистики и размышлений.

В марте в Москве состоялась церемония награждения Национальной кинематографической премии "Ника". Абсолютным триумфатором вечера стал фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, получивший семь наград. Лента была отмечена, в частности, в категории "Лучший игровой фильм".