Расшифровано таинственное послание Ирины Усольцевой: вот почему пропала семья

В Красноярском крае уже больше двух месяцев ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США.

Сын Ирины Даниил Баталов тоже склоняется к версии с отъездом из России. Молодой человек предположил, что его близкие сбежали, потому что им грозила опасность. По его словам, семья могла отправиться в Монголию, а оттуда в Казахстан. Даниил верит, что когда шумиха уляжется, мама обязательно позвонит ему.

В том, что Ирина и Сергей исчезли по собственной воле, уверена и Дарья Фурштейн — SMM-специалист, работавший с Усольцевой. Девушка внимательно просмотрела последнее задание от Ирины и увидела в нем тайный знак. Всего за несколько часов до похода Усольцева прислала ролик, в котором молча покачивает головой под странную песню. Сначала на видео не обратили внимания, но Дарья уверяет, что это зашифрованное послание.

Композицию, которая играет на видео, исполняла певица Татьяна Поклад. За основу трека взята русская народная песня "На горе калина", но текст изменен и добавлены мистические ноты. Есть у этой композиции и клип, в котором девушка идет по лесу в ярком платье, а ее преследует человек в маске Солнца. Героиня клипа подходит к пруду и погружается с головой в воду, после чего ее показывают колышущейся на волнах. После этого девушка оказывается в пещере. Кадры перемежаются со странной картинкой — на яркой траве лежит скелет.

Вероятно, Усольцева видела клип, но что она пыталась сказать таким образом? Ответ постаралась дать этнограф Фатима Гаммадова. Она ознакомилась и с записью Ирины, и с оригинальным видео на песню Поклад. Специалист считает, что Усольцева намекала на славянский обряд.

"Его проводили старые бабушки, носительницы той культуры. Посмотрите внимательнее: испытания водой, огнем, символы смерти. Вам знаком этот обряд по русским сказкам. Это обряд очищения", — сообщила Гаммадова сайту "360".

Человек в маске Солнца — проводник, он не запугивает, а наоборот помогает героине клипа пройти испытания и измениться с помощью духовных практик. Этнограф отметила, что к подобным обрядам прибегают только те, кому на душе очень плохо, кто не в состоянии справиться с навалившимся грузом проблем и не знает, как дальше жить. По мнению специалиста, Ирина с помощью ролика намекнула близким, что с ней все будет хорошо и она просто избавится от проблем.

Интересно, что перед походом в тайгу Усольцева рассказывала, что собирается посетить "места силы", отдохнуть в купольном домике с баней и восполнить энергию.