Гидрометцентр: Москва может пока не рассчитывать на настоящую зиму

Жителям столичного региона не стоит рассчитывать на настоящую зиму в ближайшее время. Об этом рассказал в среду, 10 декабря, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Недавний снег в Москве и Подмосковье эксперт объяснил прохождением атмосферного фронта. Однако уже 12-13 декабря прогнозируется положительная температура — около двух-пяти градусов выше нуля. Соответственно, "все это растает".

В предстоящие выходные, 13-14 декабря, ожидается "очередной заток холода", столбики термометров могут опуститься до семи градусов мороза. Однако на следующей неделе температура опять вернется ближе к нулю. Цыганков отметил в интервью RTVI, что "это еще не зима, а как в ноябре обычно бывает".

Недолговечность выпавшего снега подтвердила и ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она отметила в комментарии RT, что "это небольшое количество снега уйдет". В ближайший уикенд ожидается вторжение холодного воздуха, однако снегопадов оно не сулит: "Это будет небольшой снег".

В Гидрометцентре уже подчеркивали, что пока температура воздуха продолжает превышать климатическую норму, поэтому о формировании постоянного снежного покрова речь пока не идет. Однако метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что "модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: в этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся".

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что "в период потепления климата погода нервничает". Если в середине ХХ века устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве являлся одним из атрибутов зимы и обычно выпадал на первую пятидневку ноября, то за последние годы даты сместились. То же самое касается и формирования снежного покрова.