В полку политических гениев и знатоков истории пополнение! Финский министр иностранных дел Элина Валтонен, рассуждая в телевизионной студии о проблемах войны и мира, и перспективах окончания украинского конфликта, дала очередной урок истории:

"За последние 100 лет ни одна соседняя страна не нападала на Россию, в то время как Россия вторглась в 19 соседних стран".

Фейки о России стали настолько примитивными и тиражируются так топорно, что интеллектуальная деградация европейских политиков выглядит как повальная эпидемия. Просто вспомним так называемую главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая в конце ноября слово в слово выдала с трибуны ту же самую дичь. У них коллективное помутнение рассудка?

Даже европейская пресса изумляется непроходимой серости Каи Каллас. Кто писал этот текст нерадивым профанам от европейской дипломатии, которые учебник истории явно видели лишь издалека? И ведь не зазорно выглядеть законченными идиотами! Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский дал Кае Каллас и Элине Валтонен ироничный урок истории в соцсетях:

"Краткий курс военной истории России XX в. Для К. Каллас - 1904. Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. - 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. - 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США – в Архангельске, Францию – в Одессе, Японию и США – во Владивостоке и Сибири. - 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. - 1941. Вершина вероломства: нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой".

Это лишь краткий перечень войн, которые развязывали против России, но ирония Владимира Мединского едва ли дойдет до европейских чиновников-пропагандистов. Даже когда он пишет о вероломных ударах русских по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере. Откликнулась на реплику финского министра и Мария Захарова:

"К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, – это из-за влияния на неё немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?"

Но им что в лоб, что по лбу, если как клоуны они повторяют заученный текст, рассчитанный на самую безграмотную аудиторию. Хотя… Нынешние политики в Европе больше напоминают опасных сумасшедших, готовых не только откровенно врать миллионам людей. Хуже: они уже верят в то, что говорят. Нужно, очень нужно лечение тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.