Трамп жестко высказался о коррупции на Украине

Коррупция на Украине приобрела массовый характер, а отсутствие выборов заставляет задуматься о судьбе демократии в стране. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Хозяин Белого дома отметил, он обсуждал украинский конфликт с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. По его словам, в ближайшие выходные запланированы новые консультации с участием делегации США и Зеленского.

Трамп подчеркнул: прежде, чем провести встречу, Вашингтон рассчитывает получить некую предварительную информацию, чтобы не тратить свое время впустую. О каких именно данных идет речь - лидер США не уточнил. Американский президент также вновь раскритиковал главаря киевского режима и призвал его реалистично смотреть на ситуацию.