Ксению Качалину тайно кремировали, чтобы увезти прах из Москвы: вот где похоронят бывшую жену Ефремова

Актриса Ксения Качалина скончалась в центре Москвы в конце ноября. Бывшей жене Михаила Ефремова было 54 года. Больше недели артистка пролежала в своей квартире, но никто не заметил ее исчезновение.

Тело Качалиной 2 декабря обнаружил Ефремов. Он приехал навестить бывшую жену, как делал это довольно часто после освобождения из колонии. Дверь в квартиру актера никто не открыл, тогда он забил тревогу. Вскрыв замки квартиры, Михаил увидел, что Ксения лежит без признаков жизни.

Семья актрисы отказалась комментировать произошедшее. А друзья назвали уход Ксении большой трагедией и рассказали, что последние годы она страшно пила.

"Она умерла 24 ноября. Несколько дней назад ее тело было кремировано, прах планируется захоронить в Саратовской области", — сообщил ТАСС человек из окружения Качалиной, пожелавший остаться неназванным.

Когда именно захоронят прах актрисы, не сообщается. Близкие Ксении по-прежнему не желают привлекать к траурной церемонии излишнее внимание. Якобы это была воля самой Качалиной. Артистка последние свои годы жила отшельницей, не общалась даже с соседями, и не хотела, чтобы гражданскую панихиду проводили по актерской традиции на сцене театра.