США показали план по реинтеграции России в мировую экономику

США передали Евросоюзу несколько вариантов возвращения России в мировую экономику.

Администрация президента Дональда Трампа уже отправила своим европейским партнерам ряд документов, пишет газета The Wall Street Journal. Предложения вызвали ожесточенные споры между Вашингтоном и Брюсселем. В частности, США предлагают восстановить поставки российских энергоносителей в Европу.

Планы также предусматривают использование около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов на Украине.

Не исключено, что США начнут масштабные инвестиции американского бизнеса в Россию,в частности в стратегический сектор – в добычу редкоземельных металлов, бурение нефтяных скважин и другие области.

Ранее Трамп заявил, что ЕС допустил много ошибок и ему стоит быть "гораздо осторожнее". Ситуация в Европе ухудшается из-за неверной миграционной политики и ошибок в энергетической сфере.