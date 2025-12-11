В Евросоюзе обсуждают идею покупки у Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 для передачи Украине.

Таким образом ЕС намерен решить две проблемы – помочь Киеву с поставкой вооружения и Анкаре, которой США не хотят продавать истребители F-35.

"В кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское оружие", - рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией дипломатический источник.

Деньги на покупку ЗРК возьмут из общего бюджета ЕС, предназначенного для помощи Украине.

В 2017 году Турция купила у России полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. ЗРК поставили летом-осенью 2019 года. США потребовали от своего союзника по НАТО отказаться от этих систем в пользу зенитного ракетного комплекса Patriot, но Анкара на это не пошла. Вашингтон ввел против нее санкции.

5 декабря 2026 года посол США в Анкаре Том Баррак заяваил, что Турция готова отказаться от российских ЗРК С-400 и закупить F-35. Этот вопрос планируют урегулировать за 4-6 месяцев.