Магнитные бури начались на Земле в ночь на 11 декабря

Магнитная буря уровня произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца.

К нашей планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Изначально считалось, что плазменное облако пройдет мимо Земли.

"Второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко. <...> Начались магнитные бури", - сообщили ученые в своем telegram-канале.

Магнитная буря зафиксирована на уровне G2-G3, она находится в диапазоне между средним и сильным значениями.

Сейчас бурная реакция магнитосферы, сформировался яркий полярный овал. Его край находится над северо-западными регионами России, основная часть уже ушла в сторону скандинавских стран. Поэтому сильных геомагнитных штормов сейчас не ожидается.