Европе предстоит самой спасать себя. Россия этого делать не будет – она уже спасала европейцев 80 лет назад, заявила официальный представитель российского МИД. Мария Захарова сказала об этом на всероссийском форуме поддержки ветеранов СВО "Вместе победим".

Выступая в Национальном центре "Россия", дипломат пересказала разговор с потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, который работает сейчас в Москве. Журналист спросил у Захаровой, когда Россия спасет Германию, пишет "Комсомольская правда".

Представитель МИД ответила, что Россия уже один раз спасла Европу, это было 80 лет назад. Тогда страна спасла Старый Свет, в то же время оторвав от себя кусок. Об этом же говорил ранее отец Илона Маска Эррол. Он заявил, что Россия столетиями спасала Европу, помогая сохранять странам свои территории и культуру. И без русской армии вся Европа говорила бы на немецком языке.