ПВО сбила 287 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 11 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В период с 23.00 мск 10 декабря до 7.00 мск 11 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над территорией Брянской области. По 40 беспилотников уничтожено над Калужской областью и Московским регионом - в том числе 32 дрона, летевших на Москву. Над Тульской областью сбито 27 беспилотников, 19 – над территорией Новгородской области.

Над территорией Ярославской области ликвидировано 11 беспилотников ВСУ, 10 – над Липецкой областью, 6 – над Смоленской, по пять – над Курской и Орловской областями. Над Воронежской областью сбито четыре дрона, еще два беспилотника уничтожено над Рязанской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что прошедшей ночью враг пытался атаковать территорию области силами 118 дронов. В результате атаки в Выгоничском районе повреждены пять автомобилей и окна в четырех многоквартирных домах. Пострадавших нет.