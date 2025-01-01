Массированный удар ракетами и дронами нанесён ночью и ранним утром по военным объектам неонацистов. Взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях. Поражены склады боеприпасов, здания, где укрывались западные наёмники и боевики ВСУ. Также уничтожены подстанции, которые поддерживали работу предприятий ВПК. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические атаки Киева по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы берут под контроль новые рубежи на Запорожском направлении. Важные сообщения приходят из Димитрова и Северска.

Первые кадры от штурмовиков из центра Северска. Город сегодня больше чем наполовину - под контролем российских войск. Сопротивление ВСУ еще сохраняется. Но ограниченно. Преимущественно, в нескольких кварталах на западе и высотках. Случаются локальные стычки на востоке и северной части города. Это остатки бандеровских отрядов, которые прятались в подвалах, теперь пытаются вырваться из окружения. Ситуация на этом направлении меняется стремительно. И явно не пользу противника. Сегодня российские войска освободили поселок Яровая. А значит и сам Северск ВСУ сдадут в течение ближайших дней. Дорога на Краматорск будет открыта.

Очень скоро будет поставлена точка и в освобождении Димитрова. Почти все поля Красноармейского котла российские бойцы заминировали с помощью установок "Земледелие". Это для надежности. Чтобы, не зная карт, противник не мог выйти из окружения.

Вот те, кто рискнул пойти на прорыв. А в этих окопах бандеровцы, которые сопротивлялись. Тут даже не искушенному в военном деле человеку понятно, что при таких потерях Димитровская группировка ВСУ доживает последние дни.

Как, впрочем, и в Гуляй Поле на Запорожье. Сначала - огневой вал. Работают "Ураганы", "Торнадо", ударные беспилотники. Затем штурм. И так, наступая одновременно с четырех сторон, бойцы группировки "Восток" пробились уже к центру города. И самое важное - заблокировали в этом квадрате основные силы противника. То, что всех бандеровцев, кто не сложит оружие, сровняют с землей вместе с блиндажами, можно не сомневаться.

Кстати, на Запорожском направлении ВСУ практически потеряли контроль еще и над Степногорском. С дрона хорошо видно, как националисты на окраинах пытаются спрятаться в замаскированных "норах". Но листвы на деревьях нет. И все окопы и блиндажи просматриваются с воздуха. А вот брошенная линия траншей. По количеству воронок и разбитой техники можно судить, каким был артиллерийский накат. И хотя 2025-й не закончился, военные аналитики подводят предварительные итоги. Вот только две цифры, которые говорят сами за себя. В текущем году российские войска освободили от националистов 279 населенных пунктов и почти 5200 квадратных километров территории.