WSJ: ЕС пока не может согласовать конфискацию активов России

Европа вряд ли сможет договориться о кредите для Украины за счет замороженных российских активов на предстоящем саммите Евросоюза. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в ЕС. Как говорится в материале издания, достижение соглашения "далеко не гарантировано". Многие страны Старого Света, в первую очередь - Бельгия, боятся юридических и репутационных последствий неприкрытого воровства. В то же время альтернативные варианты финансирования киевского режима еще дороже и чреваты масштабными волнениями.

Подробнее – в репортаже