США захватили у берегов Венесуэлы нефтяной танкер

США захватили в международных водах Карибского бассейна нефтяной танкер - якобы из-за нарушения санкционного режима. Судно перевозило топливо из Венесуэлы. Вашингтон собирается его присвоить. Нападение может осложнить экспорт углеводородов из республики, так как перевозчики будут опасаться повторения событий. В Каракасе назвали действия американских военных пиратством.

Танкер захватили в считаные минуты. Из зависших над палубой вертолетов спустился спецназ. Команда не успела опомниться, как в рубку ворвались вооруженные люди. Кадры, достойные голливудского боевика, опубликовал американский Минюст. И пояснил: судно якобы нарушало санкционный режим.

Грабеж и пиратство государственного масштаба - парировали в Венесуэле. С начала осени в рамках масштабной кампании давления на республику американцы потопили 20 катеров и убили 80 моряков, которых без суда и следствия обвинили в контрабанде наркотиков. В Карибском регионе находится ударная группа авианосцев, атомная подводная лодка и 16 тысяч военных США. Очередной жест устрашения - накануне истребители и тяжелый беспилотник совершили длительные полеты у границ латиноамериканского государства. В СМИ периодически просачивается информация о готовности Белого дома начать наземную операцию и свергнуть Николаса Мадуро.

Наркотрафик, борьба за демократию, противодействие незаконной миграции - всё это, по мнению Каракаса, только предлог. Истинные мотивы Вашингтона - захват природных богатств. Аналогичного мнения придерживаются в российском МИДе. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. После нападения на танкер Дональд Трамп публично признал: США планируют оставить груз себе.