Названа причина крупного пожара на Правобережном рынке в Петербурге

Спасатели всю ночь тушили крупный пожар на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул в среду вечером на втором этаже здания и быстро распространился на площади полторы тысячи квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Людей эвакуировали из опасной зоны. Известно об одном погибшем, один человек госпитализирован. Возгорание удалось ликвидировать только к утру.

В результате полностью выгорели несколько павильонов. Предположительно, причиной ЧП могла стать неисправная проводка. Прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.