Автобус с детьми попал в крупное ДТП в Тюменской области

Серьезное ДТП в Тюменской области. Этой ночью на трассе в Уватском районе автобус, следовавший по маршруту Ноябрьск - Таджикистан, лоб в лоб столкнулся с "Ладой Грантой".

От сильного удара легковой автомобиль искорежило до неузнаваемости. В результате происшествия водитель и пассажирка машины погибли на месте. Автобус унесло в кювет, находившиеся в нем 56 человек не пострадали.

Людей, среди которых 11 детей, временно разместили в ближайшей гостинице. По предварительным данным, к трагедии привел опасный маневр водителя автобуса, который выехал на встречную полосу. На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.