Собянин: Москва продолжит финансовую поддержку промышленности в 2026 году

Столичные предприятия получили от города около 300 миллиардов рублей на развитие своих производств, строительство новых площадок и внедрение технологий.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в следующем году Москва продолжит финансовую поддержку компаний. Это позволит сохранить доступность инвестиционных ресурсов и дальше реализовывать приоритетные проекты, позволяющие обеспечивать технологическое лидерство нашей страны.

Столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства осуществляет Программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам. За 4 года её работы помощь получили более 170ти компаний.