Завершена реставрация балюстрады Исаакиевского собора в Петербурге

Шедевр русского зодчества в самом сердце Петербурга строил молодой француз Монферран. Обойдя в своеобразном конкурсе уже признанных тогда мастеров Воронихина, Камерона и Кваренги. Отбирая эскизы, император Александр I требовал, чтобы будущий символ Петербурга не уступал в величии соборам Рима и Лондона. Зодчий с задачей справился.

От надежного фундамента, а в болотистую почву вбили 10 тысяч свай, до креста - 101 метр. Исаакиевский собор стал одним из крупнейших купольных сооружений в Европе. На одну только позолоту ушло 400 килограммов золота. Гранитные колонны на баржах везли из-под Выборга. Мрамор для облицовки фасада добывали в каменоломнях Карелии.

Освятили собор только в 1858 году. Но еще за 10 лет до торжественного открытия началась первая реставрация, которая вряд ли когда-нибудь закончится, шутят искусствоведы.

"Там, где мы могли сохранить хрусталь, особенно вот мы видим темное заполнение, это как раз родные хрустальные стекла. Мы их сохраняем. Практически отмыть его невозможно. Вот оно, это около пяти промывок разными моющими средствами, всё равно не даёт такого эффекта. Копоть всё равно остаётся", - отметил Петр Щедрин технический директор компании-подрядчика, почётный реставратор Санкт-Петербурга.

Копоть еще не так страшна, как суровый балтийский климат. Карельский мрамор крепче итальянского, но даже он не выстоял.

"Под облицовку на протяжении многих-многих-многих лет попадала влага. Летом влага ведет себя так, зимой влага замерзает, появляются трещины. Собор так же, как человек, стареет, болеет, и этим мы озабочены", - рассказал Юрий Мудров директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Часть фасада все еще в строительных лесах. Пять лет искали подходящий мрамор - рускеальский карьер теперь объект культурного наследия. Новое месторождение нашли там же, в Карелии.

"Камень там аутентичный. Нашему рускеальскому мрамору по всем показателям — химическим, технологическим - он совпадает", - отметил Геннадий Полунин, заместитель директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" по реставрационным работам.

На большой высоте, где летом холодно даже в телогрейках, шла масштабная реставрация и подкупольного барабана. На балюстраде обновили кирпичную кладку и медную облицовку. Так виртуозно, что никто не догадается - это "обманка", хотя с виду гранит рапакиви и рускеальский мрамор.

"Поднимать сюда мрамор в большом количестве, гранит было бы очень накладно, и вес очень большой, и трудоемкость. И самое простое, что они тогда придумали, ну и самое эффективное, что до сих пор работает, это облицевать кирпичную кладку медью и потом расписать ее под камень", - пояснил Петр Щедрин.

Работали реставраторы и над внутренней отделкой собора. Восстановлен интерьер придела Святого Александра Невского. Но пока все еще скрыты баннерами иконы кисти самого Брюллова. В следующем году начнется реставрация свода центрального нефа.

"Страшный суд" - необычно яркая для палитры художника роспись Федора Бруни. Но внутренне убранство, в отличие от фасадов, это поразительная красочность. Малахит, лазурит, кварцит. В таких масштабах цветной камень для отделки больше нигде не применяли. Выполнить императорский наказ зодчему помогли и русские камнерезы.