Огненной Лошади такое понравится: подарки, которые принесут удачу в 2026 году

Билеты в театр и книги, абонемент в спортзал и сертификат на прогулку верхом, виниловые пластинки и гаджеты. Гид по подаркам на 2026 года составит рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр".

В год лошади особенно удачными будут подарки, связанные с движением, активностью и яркими впечатлениями. Выбирайте то, что вдохновляет, зажигает, заряжает и радует. От абонементов в спортзал, бассейн или студию йоги до сертификата на прогулку верхом, катание на снегоходах, лыжах или сноуборде. Любые спортивные подарки. Билеты на мастер-классы, по танцам или боевым искусствам. Или, в конце концов, просто статуэтка скачущего коня на рабочий стол.

А после активности время для восстановления и релакса. Спа-процедуры, массаж, аромалампы, соляные лампы, отдых в санатории или термальном комплексе.

Лошадь — большая модница и очень любит и себя показать, и людей посмотреть. Билеты на концерт, в театр, в филармонию, виниловые пластинки или проигрыватель. А еще лошадь — очень умное животное, поэтому: книги, бумажные, электронные, умная колонка, наушники, гаджеты или подписка на обучающие курсы или аудиокниги.

Отлично подойдут в подарки для уюта в доме. Аксессуары с лошадиной символикой. Платки, одежда, предметы декора. Особенно в красных и оранжевых, зеленых и желтых тонах. Или, как более бюджетная альтернатива, подкову. И все в виде полукруга. И самое главное — любой подарок преподнесите от души и от чистого сердца.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"