ВС России нанесли мощный удар по объектам ВПК в Полтавской области

ВС России нанесли один из мощнейших за последние месяцы ударов по объектам украинского ВПК в Полтавской области. Целями российских ракет и беспилотников стали крупные промышленные зоны и мостовые узлы, НПЗ и ТЭЦ. Результатом серии прилетов баллистики и 40 с лишним "Гераней" стала подтвержденная наблюдателями детонация на НПЗ, пожары и отключение энергии, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В Одесской области целями ударов стали подстанции, объекты ВПК, склады и тыловые базы. В результате прилетов обесточены районы города, сообщается о сериях взрывов. Наблюдатели говорят о системной кампании против одесского "купола" ПВО, а также глубинных производств, которые отвечают за ремонт техники, сборку БПЛА и электронику.

В Днепропетровской области поражена промзона в Кривом Роге и предприятия ВПК, разрушена подстанция в Самарском районе. Первая волна ударов пришлась по ВПК, вторая — по объектам энергоснабжения, чтобы исключить мгновенное восстановление. В Фастове Киевской области прилетело по железнодорожному узлу, депо и подстанции. Подтверждена остановка поездов.